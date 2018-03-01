У “Книзі пам’яті МВС” увіковічнили імена прикарпатських міліціонерів, загиблих у зоні АТО

Відбулася зустріч правоохоронців із родинами загиблих у зоні АТО працівників міліції. Під час заходу керівник відомства Віктор Шкутов передав рідним “Книгу пам’яті МВС”.

Події на Сході стали для України новим випробуванням у здобутті незалежності, у якому знову гинуть найкращі її сини. Серед них і 15 працівників прикарпатскої поліції та ще четверо безвісти зниклих, пише КУРС.

До “Книги пам’яті МВС” увійшли 420 реальних історій життя нацгвардійців, міліціонерів, поліцейських, прикордонників і рятувальників. На жаль, цей сумний список поповнюватиметься, допоки країна-агресор не припинить неоголошену війну проти України.

Віктор Шкутов зазначив:

“Ця книга – найновітніша історія нашого народу, до якої увійшли імена найкращих синів і дочок України. Вони своїм життям виборювали нашу незалежність. Загиблі колеги – це справжні патріоти, які залишилися вірні присязі до останнього подиху. Слава їм, нашим дорогим захисникам. Вони є прикладом для майбутніх поколінь як правоохоронців, так і усіх українців, високої мужності, обов’язку та самопожертви заради майбутньої цілісної держави”.

У книзі пам’яті – 14 працівників прикарпатської поліції, які загинули у боях під Слов’янськом, Іловайськом та Станицею Луганською.

Серед них – підполковник міліції Роман Фурик, старші лейтенанти міліції Петро Безпалько таВасиль Семанюк, старший прапорщик міліції Володимир Шарабуряк, прапорщик міліції Володимир Лисенчук, старшина міліції Петро Остап’юк, старші сержанти міліції Віктор Яков’як та Михайло Шемегінський, сержант міліції Олег Перепічка, молодші сержанти міліції Зорян Білінський, Роман Грицик, Андрій Карабінович, Дмитро Пацино та Михайло Погорєлов.

Ще одного працівника Ігоря Гарасимчука, якого вважали безвісти зниклим під час проведення антитерористичної операції, визнано загиблим уже після видання книги.

Під час зустрічі начальник поліції, за дорученням МВС та профспілки, вручив матеріальну допомогу сім’ям загиблих, в яких виховуються неповнолітні діти.

Нагадаємо, що до кінця тижня на Прикарпатті триватимуть люті морози.