У Києві заборонили зовнішню рекламу в середмісті

Київська міська рада затвердила нову концепцію розвитку зовнішньої реклами, якою суттєво обмежила розміщення зовнішньої реклами у столиці та заборонила рекламу в історичному центрі столиці.

За це рішення проголосували 85 депутатів. Його ще має підписати міський голова, пише BBC.

Нові правила передбачають поділ Києва на п’ять зон – починаючи від нульової у центрі, де зовнішня реклама практично заборонена.

“Нульова зона – вільна від реклами, розміщення будь-яких рекламних засобів забороняється“, – йдеться у документі.

До нульової зоні потрапили головні центральні вулиці, площі та парки, також до цієї зони долучили низку транспортних розв’язок столиці.

Зокрема, реклами не буде у межах охоронної зони заповідника Києво-Печерська лавра, біля Софії Київської, на Андріївському узвозі, вулицях Володимирській, Богдана Хмельницького, Грушевського, Верхньому і Нижньому валах, Великій Житомирській, Стрілецькій, Лисенка, Ярославовому Валу, Софійській та Михайлівській площах.

Реклами також не має бути на вулицях Банковій, Басейній, Липській, Поштовій, Контрактовій і Європейській площах та багатьох інших.

До цього переліку також потрапили низка вулиць далеко від центру міста, зокрема бульвар Верховної Ради, Русанівський бульвар та деякі інші.

Винятками із заборони будуть реклама на фасаді площею не більше 3 квадратних метрів, банери або панно на риштуваннях або фасадах та афішні тумби.

Рекламу будуть демонтувати поступово після закінчення строку виданих дозволів на зовнішню рекламу.

Планується, що за кілька років у Києві має зникнути 75% зовнішньої реклами у центральній частині міста.

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