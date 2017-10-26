У Києві трапився теракт біля редакції, одна з версій – замах на Мосійчука. ВІДЕО

У Києві трапився теракт біля редакції, одна з версій – замах на...

Приблизно о 22.05 ввечері у середу, 25 жовтня, біля входу до будинку на вулиці Адама Міцкевича у Києві, де розташована редакція телеканалу Еспресо.TV, стався вибух силою в кілограм у тротиловому еквіваленті.

Внаслідок вибуху загинув особистий охоронець народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука – 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнір, повідомляє Еспресо.TV.

При цьому сам нардеп, політолог Віталій Бала і ще 2 перехожих отримали поранення.

Подію кваліфіковано як терористичний акт. Розслідуванням займатиметься СБУ.

Зараз Мосійчук у стані середньої тяжкості, операція пройшла успішно.

Вранці стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вибуху.

Політолога Віталія Балу, який вчора постраждав в результаті вибуху біля офісу Еспресо, прооперували.

Прокуратура назвала головні версії замаху на Мосійчука.

Перша версія – це замах на народного депутата Ігоря Мосійчука з боку російських спецслужб. Друга версія – це політична діяльність депутата та його громадська позиція всередині країни. А третя версія – це замах на Мосійчука з особистих причин.

