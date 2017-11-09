У Києві судитимуть уродженця Прикарпаття, який 10 років грабував банки та залишав касирам цукерки

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного уродженця Івано-Франківщини, який тривалий час грабував фінансові установи у Києві та інших регіонах України.
Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, інформує “Дзеркало Коломиї“.
За результатами досудового розслідування доведена причетність чоловіка до скоєння 24-х епізодів злочинів, починаючи з 2008 року, а саме 22 розбійних нападів на банківські установи з метою заволодіння грошовими коштами та ще 2 злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням із бойовими припасами.
Під час пограбувань чоловік завжди поводився чемно, не кричав, ні разу не застосовував свій пістолет, а також залишав касирам в банках шоколад або цукерки. Саме тому у ЗМІ він фігурував як “шоколадний грабіжник”.
Загальний розмір шкоди, заподіяної банківським установам, складає понад 2 млн грн.