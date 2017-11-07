У Києві судитимуть 50-річного прикарпатця, який грабував столичні банки

За результатами досудового розслідування доведена причетність чоловіка до скоєння 24-х епізодів злочинів, починаючи з 2008 року, а саме 22 розбійних нападів на банківські установи з метою заволодіння грошовими коштами та ще 2 злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням з бойовими припасами.

Загальний розмір шкоди, заподіяної банківським установам, складає понад 2 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського райсуду Києва для розгляду по суті.

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