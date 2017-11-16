У Карпатах згорів туристичний притулок. ФОТО

На Прикарпатті згорів притулок для туристів.

Про це у Facebook повідомили Гірські рятувальники області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Увага! Важлива інформація!

Сьогодні під час профілактичного обстеження туристичного маршруту: с.Мислівка – ур. Правич – г. Яйко-Ілемське (синій маркер) гірські рятувальники виявили руїни туристичного притулку (“Хата під яйком”).



Ми не знаємо, чи хтось навмисне підпалив хатину, чи це прикрий випадок, але факт залишається фактом притулку вже немає.

Тому, якщо будете іти цим маршрутом обов’язково захопіть із собою намет, тому що переночувати чи зігрітись там вже ніде”, – йдеться у повідомленні.



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