У Карпатах відзначили найвитриваліших атлетів на “Гонках націй”. ВІДЕО

Як повідомляли, сьогодні на гірськолижному курорті “Буковель” стартували завершальні в нинішньому сезоні змагання на витривалість “Гонка Нації”.

Українські атлети змагалися за грошовий приз у розмірі 40 000 гривень, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на WestNews.

Учасникам пропонували на кілька трас: “Забіг сили” (5 км і 20 перешкод) і “Забіг волі” (10 км і 25 перешкод). А найвідчайдушніших і витривалих учасників Race Nation в Буковелі чекає божевільний “Забіг Ultra” (40 км і 40 перешкод).

Найсильніші та найвитриваліші отримали нагороди та відзнаки.

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