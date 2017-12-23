У Карпатах цими вихідними очікуються потужні снігові лавини

24 та 25 грудня в Карпатах очікують снігові сходження, пов’язані з пониженням температури.

Про це повідомляє ДСНС України в Львівській області, посилаючись на прогнози синоптиків, інформує Gazeta.ua.

“За даними УкрГідрометцентру, в горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко повідомила: 24 грудня в Україні буде мокрий сніг, що перейде в дощ. 25 грудня всі регіон охопить відлига.

Зима обіцяє бути не надто холодна. У січні температура триматиметься близько нуля. Це дасть гарні врожаї. Такий прогноз на 2018 рік зробила харківський астролог Олена Максимова.

Як повідомляли, прикарпатців попереджають про ожеледицю та сильний вітер.