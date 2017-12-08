У Карпатах пройдуть Дні сучасного українського кіно

У День святого Миколая фестиваль “Молодість” відкриє святкову філію у Верховині на Івано-Франківщині.

19-23 грудня в Верховині на Івано-Франківщині відбудуться Дні українського кіно за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Івано-Франківської облдержадміністрації, Верховинської районної ради та Голови комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Миколи Княжицького.

Протягом п’яти днів планується показ 7 найновіших українських стрічок, прем’єри яких відбулися нещодавно.

“В цьому році вітчизняне кіно з успіхом виходить на екрани кінотеатрів України та Європи та виграє призи на найбільших світових фестивалях. Нам важливо, аби останні прем’єри українського кіно бачили не лише мешканці великих міст, але і жителі невеликих селищ по всій країні. У Верховині немає кінотеатру, але є школа. Там і відбудеться наш святковий міні-фестиваль”, – каже знавець кіно Андрій Халпахчі.

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Фільми та гості показів:

Фільм-відкриття: “Кіборги”, реж. Ахтем Сеітаблаєв. Представить сам режисер;

“Чужа молитва”, реж. Ахтем Сеітаблаєв. Представить виконавиця головної ролі Лілія Яценко;

“Межа”, реж. Петер Беб’як. Представить продюсер Андрій Єрмак;

“Сторожова застава”, реж. Юрій Ковальов. Представлять актори Роман Луцький та Олег Волощенко;

“DZIDZIO Контрабас”, реж. Олег Борщевський;

“Припутні”, реж. Аркадій Непиталюк;

“Червоний”, реж. Заза Буадзе.

Вхід на покази вільний, за запрошеннями, інформують у прес-службі КМКФ “Молодість”.