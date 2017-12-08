У Карпатах пройдуть Дні сучасного українського кіно

У День святого Миколая фестиваль “Молодість” відкриє святкову філію у Верховині на Івано-Франківщині.
19-23 грудня в Верховині на Івано-Франківщині відбудуться Дні українського кіно за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Івано-Франківської облдержадміністрації, Верховинської районної ради та Голови комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Миколи Княжицького.
Протягом п’яти днів планується показ 7 найновіших українських стрічок, прем’єри яких відбулися нещодавно.
“В цьому році вітчизняне кіно з успіхом виходить на екрани кінотеатрів України та Європи та виграє призи на найбільших світових фестивалях. Нам важливо, аби останні прем’єри українського кіно бачили не лише мешканці великих міст, але і жителі невеликих селищ по всій країні. У Верховині немає кінотеатру, але є школа. Там і відбудеться наш святковий міні-фестиваль”, – каже знавець кіно Андрій Халпахчі.
Читайте також: У Коломиї стартував показ фільму “Кіборги”. Першими стрічку переглянули бійці АТО. ВІДЕО.
Фільми та гості показів:
Фільм-відкриття: “Кіборги”, реж. Ахтем Сеітаблаєв. Представить сам режисер;
“Чужа молитва”, реж. Ахтем Сеітаблаєв. Представить виконавиця головної ролі Лілія Яценко;
“Межа”, реж. Петер Беб’як. Представить продюсер Андрій Єрмак;
“Сторожова застава”, реж. Юрій Ковальов. Представлять актори Роман Луцький та Олег Волощенко;
“DZIDZIO Контрабас”, реж. Олег Борщевський;
“Припутні”, реж. Аркадій Непиталюк;
“Червоний”, реж. Заза Буадзе.
Вхід на покази вільний, за запрошеннями, інформують у прес-службі КМКФ “Молодість”.