У Карпатах мешкає 25 бурих ведмедів, яких було врятовано з жахливих умов. ФОТО

Вольєр реабілітаційного центру бурих ведмедів розташовано на ділянці лісу 12 га. У верхній його частині було споруджено 6 кліток та 2 секції для утримання груп та одиночних тварин різного віку, стану здоров’я, в яких знаходяться басейни і барлоги. Всю територію огороджено електромережею, інформують “Вікна”.

Працівниками центру складено раціон та внормовано поживні речовини, макро- і мікроелементи, та білки, для кожного ведмедя індивідуально. Це сприяло забезпеченню тварин повноцінною їжею і прибавці в рості, вазі і розвитку тварин.

Як стверджують працівники центру, кожен із цих мешканців має свою нелегку історію життя до того часу, поки вони не потрапили до Реабілітаційного Центру НПП “Синевир”. З тваринами жорстоко поводилися – цькували собак, спричиняли опіки, переломи та інші травми.

Нагадаємо, до реабілітаційного центру на Прикарпатті привезли родину ведмедів, занесених до Червоної книги.