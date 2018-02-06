У Івано-Франківську візит до спеціаліста стане платним, якщо нема направлення дільничного

17 серпня 2017 року всі поліклініки підписали угоду з Medics про електронний облік пацієнтів. В системі можна слідкувати за станом пацієнта, лабораторними аналізами і карткою пацієнта загалом.

В кінці року, у жовтні-листопаді, всі поліклініки долучилися до електронного запису на прийом. Крім того нині міська дитяча і міська стоматологічна поліклініки теж вже запровадили електронний запис, пише “Репортер“.

“Електронна база пацієнтів формується. З квітня можна буде підписувати електронні угоди з лікарями. Ми стикнулися з проблемою, як вносити в систему позапланових пацієнтів – тих, хто приходить поза назначеннями, але відмовити їм не можна. Працюємо над цим”, – розповіла Бойко.

В системі можна переглянути відгуки про лікарів і залишити свій власний. За словами Бойко, якщо пацієнт обходить дільничного лікаря і йде одразу до спеціаліста без направлення, така послуга буде платною.

Незабаром планують розробити перелік таких платних послуг. Оплатити їх можна буде через термінал.

“Комп‘ютеризація реєстратур є недостатньою. Наступним етапом стане комп’ютеризація робочих місць лікарів. Нині потрібно 59 комп’ютерів і принтерів. Будемо їх забезпечувати за рахунок спонсорів в благодійних організацій”, – додала Бойко.