У Івано-Франківську п’яна дівчина розтрощила готельний номер

Сьогодні, 17 липня, поліція охорони Івано-Франківської області отримала сигнал про спрацювання тривожної кнопки у одному із готелів міста.

Як виявилось, до правоохоронців звернулася адміністратор закладу. Вона розповіла, що в їхній готель поселилася дівчина, яка через деякий час вимагала в адміністрації поселити її в інший номер, адже цей її не влаштовує.

Коли працівниця готелю піднялась у номер, щоб переконатись, що саме не влаштовує гостю, то побачила, що в там перевернуті меблі, розбитий телевізор, телефон, розкидані речі.

Працівниці готелю довелося скористатися “тривожною” кнопкою поліції охорони, адже причетність до скоєного дівчина заперечувала, повідомляє ГУ НП в Івано-Франківській області.

На місці події правоохоронці побачили невідому особу, яка перебувала в нетверезому стані, а також пошкоджене майно закладу.

Поліцейські охорони викликали патрульну поліцію міста та слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події та встановлення суми завданих збитків.