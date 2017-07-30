У горах травмувався 21-річний коломиянин

29 липня під час відпочинку на горі Костричі села Красник Верховинського району 21-річний коломиянин травмував нижню кінцівку і самостійно не міг пересуватися.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 4 верховинських рятувальників, які знесли потерпілого на ношах до підніжжя гори, повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Опісля травмованого доставили до Верховинської ЦРЛ, де йому поставили діагноз “Закритий перелом нижньої третини малогомілкової правої нижньої кінцівки”.

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