У Франції стався вибух на АЕС

У Франції на атомній електростанції “Фламанвіль” стався вибух. АЕС розташована в регіоні Нижня Нормандія, що на заході країни.

Кілька людей отримали поранення, повідомляє Le Figaro.

“Вибух пролунав близько 10:00 ранку за місцевим часом, у машинному відділенні енергоблока. Вибух стався за межами ядерної зони, тому не заподіяв шкоди реактору. Загрози витоку радіації також немає“, – повідомляє влада.

АЕС “Фламонвіль” складається з двох енергоблоків сумарною потужністю 2600 МВт. Зараз будують третій енергоблок.