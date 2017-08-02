У Франківську для батьків та вчителів проведуть тренінг про права дитини

В Івано-Франківську 4 та 5 серпня відбуватиметься дводенний тренінг “Права дитини в школі”.

Освітній захід здійснює Українська Гельсінська спілка з прав людини у співпраці з громадськими організаціями “Молода Просвіта Прикарпаття” та “Мами Прикарпаття”.

Тренінг має на меті розпочати активну діяльність щодо створення атмосфери поваги до прав людини в навчальних закладах області, удосконалити процедури прийняття рішень відповідно до стандартів прав людини. Крім того, під час тренінгу буде створено майданчик для діалогу та обміну думками між педагогами і батьками для налагодження подальшої співпраці. Експерти з багаторічним практичним досвідом супроводжуватимуть роботу протягом двох днів.

Організатори забезпечують учасників харчуванням, роздатковими матеріалами та покривають витрати на проїзд з районів області.

До участі запрошуються вихователі дитячих садків, учителі, представники адміністрацій приватних та державних навчальних закладів області, батьки дітей, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх закладах області, а також інші зацікавлені особи. Організатори запрошують усіх, хто бажає долучитися до тренінгу, попередньо заповнити анкету учасника.