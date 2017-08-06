У Дністрі виявили небезпечну iнфекцiю, що здатна виживати у водi мiсяцями

Одними з перших на сполох забили епiдемiологи Чернiвецького обласного лабораторного центру МОЗУ. Осередок iнфекцiї виявили у пробах рiчкової води неподалiк Новоднiстровська, зокрема на територiї рекреацiйної зони на рiчцi Днiстер.

“За результатами вiрусологiчних дослiджень у рiчковiй водi Днiстра виявлено антиген вiрусу гепатиту А“, – повiдомила Марина Колчева, виконувач завiдувача Сокирнянського райвiддiлу лабораторних дослiджень лабораторного центру МОЗУ.

Нинi воду у водогонах, що беруть iз Днiстра, посилено хлорують, а на берегах у зонi органiзованого вiдпочинку розставляють оголошення “Купатися заборонено”.

Сумнiвно, що це втримає людей вiд занурення у воду, особливо там, де табличок немає, адже надворi – спека. Тож є велика загроза поширення хвороби Боткiна, бiльш вiдомої як жовтяниця.

Часом такi спалахи мають вибуховий характер. Зважаючи на те, що Днiстер живить водою величезну територiю України вiд Львiвщини до Одещини, тече крiзь сiм областей, i з огляду на стiйкiсть iнфекцiї й тенденцiї її швидкого поширення, зараження можливе будь-де.

Iнкубацiйний перiод гепатиту А доволi тривалий – вiд 30 до 50 дiб, тож лише через мiсяць можуть стати очевидними масштаби поширення зарази.

“До рiчкової води вiрус гепатиту А потрапляє головним чином iз брудом: фекалiями, стiчними водами, пiд час аварiй у каналiзацiйних системах, – пояснила Олена Левицька, лiкар-епiдемiолог мiського вiддiлу обласного лабораторного центру МОЗУ, – Якщо рiчка є джерелом централiзованого водопостачання, високий ризик потрапляння iнфекцiї й у мережу. Одна з особливостей вiрусу гепатиту А – його висока стiйкiсть. Наприклад, у випорожненнях вiн зберiгається до 30 дiб, у водi залишається активним до 3 – 10 мiсяцiв. Щоби здоровiй людинi пiдхопити гепатит А, багато не треба: досить скупатися в iнфiкованiй рiчцi, ковтнути звiдти води чи просто, вийшовши з неї, торкнутися руками рота. Якщо ж iнфiкована вода потрапила до водогону, то високий ризик зараження великої кiлькостi людей.

– Чи страхує вiд зараження гепатитом А звичне кип’ятiння питної води?

– Пiдступнiсть цього збудника полягає в тому, що вiн дуже стiйкий до рiзних зовнiшнiх впливiв. Навiть пiсля цiлеспрямованої обробки, як-от хлорування води, вiрус гепатиту А гине не вiдразу. А кип’ятити воду для пиття, щоби вiрус був напевно знешкоджений, слiд десяти-п’ятнадцять хвилин. Не слiд забувати, що мити овочi i фрукти, ополiскувати помитий посуд слiд також кип’яченою водою. Специфiкою цiєї iнфекцiї є й доволi тривалий iнкубацiйний перiод, упродовж якого вона не дає про себе знати: в людей це в середньому 15 – 30 дiб. Найнебезпечнiшою заражена вiрусним гепатитом А людина є в останнiй тиждень перед початком i перший тиждень недуги (коли типових проявiв жовтяницi може ще й не бути).

– А як розпiзнати хворого?

– Типовi прояви недуги: пожовтiння бiлкiв очей, слизової оболонки ротової порожнини, а в подальшому – шкiри. Надокучають грипоподiбнi ознаки: виражена загальна слабкiсть, бiль голови, гарячка, сонливiсть, бiль у м’язах, ломота в тiлi. Власне, жовтяничний перiод триває 7 – 15 днiв. Однак бувають й iншi форми недуги: безжовтяничний, стерта й навiть безсимптомна. I це особливо небезпечно. Не знаючи про те, що його печiнка пiд загрозою (вiрус уражає цей орган), хворий не дотримується спецiальної дiєти, не дiстає правильного лiкування. Отже, можуть розвинутися ускладнення роботи печiнки, жовчовивiдних шляхiв, пiдшлункової. I, зрештою, хворий становить загрозу для iнших.

АВТОР: Iрина КОНТОРСЬКИХ, Експрес

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