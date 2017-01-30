У Дніпрі шестирічний хлопчик отримав кульове поранення від свого ровесника

У лікарню Дніпра був доставлений шестирічний хлопчик з вогнепальним поранення лівої половини грудної клітини.

Поліція з’ясувала, що у дитину стріляв семирічний хлопчик, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на начальника відділу комунікацій поліції Дніпропетровської області Ганну Старчевську.

Зазначається, що опитуванням свідків і відпрацюванням території кілька днів займалися близько 50 поліцейських.

Правоохоронців насторожило те, що низка свідків плутається у свідченнях. У підсумку, після проведення негласних оперативно-слідчих дій поліцейським вдалося з’ясувати, що дитина була поранена під час дитячих ігор зі зброєю.

За даними поліції, постраждала дитина зі своєю мамою перебувала в гостях у знайомих, де був ще один семирічний хлопчик.

Коли діти залишилися одні, а дорослі перемістилися на кухню, старша дитина вистрілила у молодшу.

За словами Старчевської, батьки хлопчика злякалися, тому розповіли, що все сталося на вулиці.

“Зараз ведуться слідчі дії, оскільки семирічна дитина не може бути суб’єктом кримінального провадження. На даний час пістолет, з якого був зроблений постріл, вилучено і проходить у справі як речовий доказ. У подальшому буде проведена експертиза з метою доказу, що постріл був зроблений саме з цієї зброї”, – розповіла вона.

Поліцейські не виключають перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України Умисне тяжке тілесне ушкодження на ст. 128 КК України Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Повідомляється також, що поліція проводить відпрацювання “осіб, причетних до дачі неправдивих свідчень”.

Шестирічний хлопчик був доставлений в лікарню Дніпра з вогнепальним поранення лівої половини грудної клітини. Медики оцінювали його стан як важкий.

За даними поліції, у дитину стріляли із пневматичної зброї.

Хлопчик був прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні, на даний момент його життю нічого не загрожує.

У поліції заявляли, що у справі про поранення шестирічної дитини у Дніпрі будуть допитувати учнів і персонал шкіл, оскільки, за словами очевидців, в арці неподалік від потерпілої дитини стояли підлітки і, ймовірно, вистрілили саме вони.