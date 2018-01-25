У Держспоживслужбі в Коломиї радять, як перевозити котів та собак в ЄС

Про порядок перевезення собак, котів в країни ЄС Дзеркалу Коломиї розповів спеціаліст Держпродспоживслужби в Коломиї.

Будь-який громадянин України чи іноземний громадянин, що планує перетнути кордон з домашньою твариною, повинен дослідити її на наявність поствакцинальних антитіл до вірусу сказу в лабораторії, яка має відповідні повноваження не раніше ніж за три місяці до дати вивезення. Забороняється ввезення домашніх тварин в країни ЄС у віці менше 12 тижнів.

Єдиною установою в Україні для проведення лабораторних досліджень сироваток крові на наявність антитіл до збудника сказу – котру схвалено ЄС, як сертифіковану лабораторію – визнано Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) (вул. Донецька, 30, м. Київ).

Кров від тварин (в кількості 0,5 мл), яка буде перевозитись, відбирає дипломований спеціаліст в Івано-Франківській міській державній лікарні ветеринарної медицини. Дослідження триває до 30 днів. Вартість однієї проби на даний час становить 2223,26 грн.

Звертаємо увагу власників тварин на необхідність завчасного звернення до державних установ ветеринарної медицини на місцях (за 10 днів) для оформлення ветеринарних документів на вивезення тварин.

УВАГА! Якщо немає в наявності експертного висновка від схваленої ЄС лабораторії про результати дослідження на антирабічні антитіла, домашні тварини не мають право переміщуватися на територію країн-членів ЄС з України.

Телефон для довідок 4-61-16.

Ярослав Оленич, головний спеціаліст відділу

безпечності харчових продуктів

та ветеринарії управління

Держпродспоживслужби в м. Коломиї.