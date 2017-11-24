У чому зустрічати Новий рік 2018

Новий рік 2018 буде роком Жовтого Земляного Собаки згідно з китайським календарем. Тож колір свята – різні тони жовтого. Щоб задобрити покровителя року, астрологи радять ретельно підійти до питання, у чому зустрічати Новий рік.

Де б ви не зустрічали Новий рік 2018, намагайтеся оточити себе м’якими, пастельними кольорами і уникайте яскравих, радять астрологи,пише 24 канал

Рік Жовтого Земляного Собаки варто зустрічати в одязі таких кольорів: жовтий, пісочний, оливковий, золотистий, коричневий і кавовий. Також можна додати нейтральні білий, кремовий, молочний кольори.

Оскільки собака – тварина врівноважена і вірна, варто обирати стриманий одяг. Собака не терпить вульгарності, зради і брехні, тож відмовтеся в новорічну ніч від глибоких декольте, прозорих тканин і високих розрізах на спідницях. Оберіть красиву, елегантну, але стриману сукню. Можете також доповнити образ декором з хутра (наприклад манжети, комір або поділ одяг).

На Новий рік 2018 оберіть золотистий або жовтий колір

Прикраси також обирайте дрібні, скромні. Собаці точно не сподобаються химерні і помпезні сережки, браслети чи намиста. Підберіть витончені ювелірні вироби, які гармонійно поєднаються з вашим образом. Муфти, накидки, шалі – це все, що ви сміливо можете одягати на святкування Нового року 2018.

Для святкового декору також можете обирати золотисті прикраси. А оскільки собака є хижаком, на новорічному столі обов’язково мають бути м’ясні страви.

До слова, астрологи кажуть, що на відміну від 2017-го вибухового і непередбачуваного року Півня, 2018-й рік Жовтого Земляного Собаки буде більш стриманим і спокійним. Оскільки собака має консервативний характер, цей рік для більшості людей не буде вирішальним. 2018-й пройде під знаком стихії Землі, тож людей більше цікавитимуть матеріальні блага, нерухомість, сільське господарство, а не духовні цінності.