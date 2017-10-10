У четвер на військові навчання відправлять перші команди призовників з Прикарпаття

Як повідомляли, з жовтня на Прикарпатті стартує осінній призов на строкову службу.

Заходи з призову в Івано-Франківській області проходять згідно з планом.

Про це йшлося сьогодні на черговому засіданні обласної призовної комісії, яку скликали з метою належного контролю за якістю виконання планового завдання осіннього 2017 року призову на строкову військову службу.

У четвер, 12 жовтня, перші команди призовників будуть направлені до війська, де наших строковиків чекає курс молодого бійця, який проходитиме в навчальних центрах Збройних сил і Національної гвардії України.

З нагоди їх відправки о 12.00 год. на плацу обласного збірного пункту відбудуться урочисті проводи призваних на строкову військову службу.

До відома призовників та їх батьків:

На період строкової служби держава забезпечує надання кожному військовослужбовцю соціального пакета, який включає грошову допомогу при призові та звільненні, повне державне утримання під час служби, надання відпустки тривалістю у 10 календарних днів.

Час проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. За призваними військовослужбовцями зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток за умови офіційного працевлаштування до призову.