У Чернівцях помер відомий телеведучий з Коломийщини Василь Селезінка

11 листопада 2017 року в Чернівцях відійшов у засвіти видатний уродженець Коломийщини Василь Селезінка.

Він був одним з перших вихідців з Покуття й Гуцульщини, який мав професійну акторську освіту, та першим тележурналістом з нашої місцевості, пише Дзеркало Коломиї.

Впродовж 32 років — незмінний керівник режисерсько-постановочної групи на Чернівецькому телебаченні.

За України працював головним режисером і за сумісництвом ще й художнім керівником Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.

Василь Селезінка народився 14 жовтня 1933 р. у патріотичному с. Спасі на Коломийщині, а тому сам був патріотом. Закінчив з відзнакою акторський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого (1956), журналістський факультет Львівського університету (1967) та режисерські курси в Ленінграді (1968) і в Києві (1973). Сім років спаський хлопець грав на сцені Рівненського театру.

Василь Селезінка навчався в Коломийській першій школі, звідки його вигнали за політичні переконання.

Але через 50 років школа вибачилась, вручивши йому медаль “Найкращий випускник школи”.

З містом над Прутом та з рідними людьми він ніколи не поривав зв’язків. Відповідно любили Василя Селезінку його краяни.

А що вже казати про 1970-і, коли великими гуртами всідалися люди перед телевізором, щоб подивитися на улюблену телепрограму Чернівецького телебачення “Сяйво”, ідейним натхненником якої був саме Василь Селезінка.

Як журналіст підготував чимало телепередач для республіканського й центрального телебачень, написав багато публіцистичних статей, відкрив талановиті імена (Іван Миколайчук, Володимир Івасюк та ін.).

Відомі його краєзнавчі розвідки, зокрема популярністю телеглядачів був цикл “Місто моєї любові” (139 передач), в яких Василь Селезінка передавав глядачам архітектурну і пейзажну красу Чернівців.

Автор кількох книжок, зокрема вартісних спогадів. Здійснив кілька театральних постановок, написав десяток п’єс та понад 300 театрознавчих статей.

Викладав в училищах й інституті.

У 2006 р. Василеві Селезінці присвоїли почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України”.

Василь Селезінка був поміж знакових постатей Чернівців, а також бажаним гостем різних імпрез, фестивалів, ювілеїв на Коломийщині.

Заслужений артист України, гуморист Микола Савчук, чию творчість любив Василь Селезінка, з вдячністю й повагою згадує свого славного краянина:

“Василь Селезінка був симпатичною й милою людиною, повною снаги й творчих ідей, добре орієнтувався в культурі, мистецтві й політиці. Змалку засвоїв справжній спаський фольклор і вмів добре по-давньому заспівати. Любив Україну. Давно вже нема його “Сяйва”, а тепер відійшов у засвіти сам творець цієї популярної телепрограми, але залишилося сяйво його щирої душі”.

Про видатного уродженця Коломийщини – у відео Чернівецького Променя.

