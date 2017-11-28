У 650 прикарпатських сім’ях батьки вчиняють насильство щодо дітей

Працівники ювенальної превенції Івано-Франківщини долучилися до Всеукраїнської акції “16 днів проти гендерного насильства”. Вона розпочалася 25 листопада і триватиме до 10 грудня.

Протягом цього періоду поліцейські активізовують діяльність щодо подолання проблеми домашнього насилля, пише Фіртка.

Від початку року працівники ювенальної превенції спільно з представниками служб у справах дітей вже провели 650 перевірок сімей, в яких батьки вчиняють насильство щодо дітей та тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як результат – на превентивний облік за такі дії поставлено 21 дорослого, складено 32 адміністративні протоколи (за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також винесено 15 офіційних попереджень про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї.

Слід зазначити, що серед так званих сімейних дебоширів були й неповнолітні. Наразі на обліку в поліції краю перебуває 5 таких підлітків. З ними поліцейські проводять індивідуально-профілактичну роботу за місцем проживання та навчання.

А загалом працівники прикарпатської поліції цьогоріч притягнули до адмінвідповідальності за вчинення правопорушень проти дітей 308 батьків, порушено 20 кримінальних проваджень стосовно осіб, які вчинили насильство у сім’ї.



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