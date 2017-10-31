У 100 українських школах дітей навчатимуть за методикою LEGO

100 пілотних шкіл забезпечать методикою LEGO, а до перенавчання вчителів, які братимуть 2018-го перший клас Нової української школи, долучаться тренери The LEGO Foundation.

Про це домовились міністр освіти Лілія Гриневич та генеральний директор The LEGO FoundationДжон Гудвін, пише osvita.ua.

Так, у другому півріччі 100 шкіл, які зараз пілотують новий стандарт початкової освіти, отримають набори “Шість цеглинок”. Ними мають забезпечити кожну дитину в експериментальних класах.

За словами Джона Гудвіна, “Шість цеглинок” – це технологія навчання, що допоможе учням тренувати пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити. Через гру вони зможуть навчитися таким важливим умінням як, наприклад, вирішення проблемних завдань.

“Ми дуже зацікавлені в співпраці, тому що справді хочемо змінити нашу школу і підхід до навчання. Насамперед це стосується початкової школи, з якої в наступному навчальному році почнеться реформа і діти підуть в перший клас Нової української школи. Нам потрібно забезпечити її новим обладнанням і новими методиками, зокрема, навчання через гру, яке впроваджує у своїх проектах LEGO”, – відзначила Лілія Гриневич.

Вона також наголосила, що водночас із забезпеченням методиками так само важливо навчити педагогів їх використовувати – як і коли з ними можна працювати, на що вони спрямовані. Джон Гудвін погодився долучити їхніх тренерів до такого навчання. Так, для вчителів пілотних шкіл проведуть відповідні тренінги до кінця цього року.

Для перенавчання 22 тисяч вчителів, які наступного року братимуть перший клас, буде 2 модулі. Перший – для дистанційного курсу, який МОН планує запустити на початку 2018-го. У ньому будуть презентовані методики навчання через гру для початкової школи. Другий модуль буде розрахований на тренерів, які готуватимуть вчителів під час очного етапу. У ньому усі методики розглядатимуться на практиці.

Для того, щоб зафіксувати усі домовленості, сторони домовилися внести відповідні зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та фондом The LEGO Foundation. У його межах в Україні уже впроваджується проект “Сприяння освіті”: фонд забезпечує дошкільні навчальні заклади та початкові школи ігровими наборами LEGO, проводить навчання педагогів та надає методичний супровід. Географія проекту налічує 8 областей України, до нього долучені 200 закладів освіти.