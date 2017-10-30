“Тут нема коли нудьгувати”, – українська студентка про навчання в Польщі. ФОТО

З кожним роком все більше українських студентів приїжджають на навчання до Польщi. Киянка Дарина Пилипенко зараз навчається на 2 році магістратури у Вроцлавському університеті.

В інтерв’ю сайту “Польща Сьогодні” дівчина розповіла про свої враження від польської освіти, навчального закладу та студентського життя, пише СВІТUA.

Можеш детальніше розповісти, що саме ти вивчаєш?

– Спочатку я вивчала в Ополю слов’янську філологію з сербською і хорватською мовою. Але оскільки місто було маленьке, хотілося їхати кудись далі, і вирішила поїхати у Вроцлав на магістратуру. Зараз вивчаю хорватську мову.

Чому ти вибрала саме Вроцлав?

– Тому що чула багато хороших думок, у мене були там знайомі, і Вроцлав сам по собі дуже красивий.

Чи задоволена ти своїм вибором?

– Так, безперечно. Професори доброзичливі і дуже професійні, багато цікавих предметів. Сам по собі Вроцлав – велике місто з великими можливостями, в університеті багато різних факультативів, додаткових занять, різних гуртків. Є що робити, ніколи нудьгувати.

Чи можеш рекомендувати університет іншим студентам?

– Якщо говорити про мою спеціальність, то безперечно так. Я вивчаю хорватську мову, тому на нашій спеціальності дуже мало людей, ми як одна велика сім’я. Якщо говорити про популярніші спеціальності, такі як право або медицина, то думки дуже різні. Але свою спеціальність я безперечно можу рекомендувати. Дуже хороші професори, яким дійсно подобається їх предмет. Не зарозумілі, з почуттям гумору, можуть пояснити простими словами складні речі.

Якщо говорити про житло, то чи подобається тобі гуртожиток? Чи хороші умови?

– Умови прекрасні. На кожні 2-3 кімнати кухня і ванна кімната. У кухні великий холодильник, стіл і 4 комфорки. Ніяких небажаних комах немає. Ні тарганів, ні інших дрібних шкідників. Якщо знімати житло, то часто можна наштовхнутися на проблеми з комахами, в гуртожитку ж за цим стежать.

Які на твій погляд плюси навчання в Польщі?

– Мені подобається, що у нас є безліч знижок. -50% на транспорт, знижки на кіно, кафе і фаст-фуди. Є можливість брати участь в різних міжнародних програмах, наприклад Erasmus або С+. Університет допомагає тобі знайти місце для проходження практик. Велика підтримка професорів, принаймні на моїй спеціальності, спокійно можна отримати рекомендаційний лист. В цілому, мені подобається.

Ти плануєш залишитися в Польщі після закінчення навчання або поїхати далі?

– Оскільки моя спеціальність хорватська мова, то планую зв’язати майбутнє з Балканським півостровом. Але все залежить від того, де знайду роботу. Поки що не впевнена на 100 відсотків, де житиму далі. Але якщо залишуся в Польщі, то безперечно у Вроцлаві.

На твій погляд, які місця треба відвідати, якщо приїжджаєш у Вроцлав?

– Якщо ви приїжджаєте у Вроцлав, то рекомендую відвідати “Гідрополіс”. Це величезний центр води, в якому розповідається про значення води в житті людини. Видовище просто приголомшливе. Це можна назвати музеєм, але місце дійсно дуже цікаве. Різні виставки, інтерактивні речі. Можна піти і з дітьми з садка, а можна піти і студентові, і вам не буде нудно.

Є красивий зоопарк, багато красивих зелених парків, постійно проходять безкоштовні концерти, влітку влаштовують безкоштовні покази кіно. В цілому, Вроцлав мені дуже подобається тим, що це дуже сучасне і активне місто, але в той же час і дуже затишне.

Чи є якісь мінуси життя у Вроцлаві?

Єдине, що мені не подобається, – це вартість оренди квартир. Дуже важко знайти нормальну кімнату за хорошою ціною. Вроцлав в цьому плані одне з найдорожчих міст для життя. Ще шкода, що немає студентської їдальні і доводиться готувати самій, але в цілому, ці мінуси незначні, якщо узяти до уваги всі плюси.