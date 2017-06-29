ЦВК зволікає із прийняттям рішення про призначення перших виборів в ОТГ на Прикарпатті

Сьогодні в Україні ще додатково 113 об’єднаних територіальних громад очікують на призначення перших виборів. Готові до обрання голів та депутатського корпусу й три прикарпатські ОТГ – Рожнівська, Яблунівська та Чернелицька територіальні громади.

Клопотання від Івано-Франківської ОДА до ЦВК вже не один тиждень залишаються без належного реагування, повідомляє СТИК.

Експерти відзначають, що нині немає жодних законодавчих і фінансових перешкод щодо призначення виборів в новоутворених ОТГ, усунуті бар’єри в призначенні виборів в ОТГ, які утворені з населених пунктів суміжних районів.

За словами директора Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування Руслана Панасюка, сьогодні Центральна виборча комісія з невідомих причин гальмує проведення реформи місцевого самоврядування в Україні.

“Такі дії ЦВК створюють перепони у просуванні реформи місцевого самоврядування взагалі та утворенні спроможних територіальних громад зокрема. Сьогодні Уряд виділив достатню кількість коштів на проведення перших виборів в ОТГ. Ми не можемо допустити зриву реформи децентралізації в Україні”, – наголосив він.