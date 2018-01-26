Цьогоріч Укрзалізниця планує двічі підвищувати ціни на квитки

“Укрзалізниця” планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.

Про це в інтерв’ю “112.ua” повідомив в. о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УП.

“Ми бачимо необхідність в підвищенні тарифу в нинішньому році. У фінансовий план на 2018 рік ми заклали цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей”, – сказав Кравцов.

Він зазначив, що тариф не піднімався кілька років.

“З пасажирськими перевезеннями ситуація досить складна в плані тарифів. Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років”, – сказав Кравцов.

Також він додав, що збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного.

Як відомо, у вересні 2017 року Кабмін обіцяв не піднімати ціни на квитки в поїздах, поки не зросте якість.

“Тарифи змінюватись не будуть”, – заявляв тоді віце-прем’єр Степан Кубів.

А прем’єр Володимир Гройсман додав, що “мови не може бути про підняття тарифів на пасажирські перевезення”.

Читайте також: Укрзалізниця припиняє повернення квитків через інтернет.