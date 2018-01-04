Цьогоріч прикарпатці придбали ялинок на понад 900 тис. грн

Під час новорічної кампанії 17 держлісгоспів Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства долучилися до проведення кампанії з реалізації новорічних дерев, інформує Дзеркало Коломиї.

Загалом, у передноворічний період підприємства Управління реалізували понад 10 тисяч ялинок та 16 тисяч гілок. Середня ціна за ялинку цього року склала 80 грн. Реалізували новорічних красунь та гілок на суму 912 тис. грн.

Задля охорони новорічних дерев від незаконної вирубки та реалізації лісівники, державна лісова охорона спільно з екоінспекцією, національною поліцією провели 120 рейдів. В області працювали 111 рейдових бригад. На винуватців складено адмінпротоколи та стягнено штрафи за шкоду заподіяну лісу.