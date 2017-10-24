Цього року на Івано-Франківщині отруїлись грибами 43 особи

Станом на жовтень зареєстровано 30 випадків отруєнь грибами, від яких потерпіло 43 особи, з них – 14 дітей віком до 15 років. Зареєстровано 2 смертельні випадки: 5-річний хлопчик з Долинського району та 65-річна жінка з Івано-Франківська померли внаслідок отруєнь грибами.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в області.

Більшість цьогорічних отруєнь викликані вживанням саме пластинчастих грибів таких як сироїжки, печериці, опеньки. Також мали місце отруєння грибними стравами, які були неправильно приготовлені чи тривалий час зберігалися після приготування.

Щоб запобігти отруєнню грибами варто не забувати основні правила:

– не збирати незнайомих грибів;

– не вживати грибів в сирому вигляді;

– готові страви з грибів зберігати в холодильнику в емальованому посуді, але не більше доби;

– не давати грибів дітям віком до 12 років;

– не вживати грибів хворим із захворюваннями ШКТ;

– якщо після споживання грибів ви відчули нудоту, маєте блювоту, головний біль, галюцинації, біль у животі, – не зволікайте, негайно викликайте “швидку допомогу”.

Ніякого самолікування! Бо чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння.

В 2016 році було зареєстровано 6 випадків отруєнь грибами, в 2015 – всього 2 випадки.

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