Цими вихідними у Коломиї пройде фестиваль Кос-Анатольського. ПРОГРАМА

У період з 1 по 3 грудня у Коломиї відбудеться ХХХІ музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ культури Коломийської міської ради.
Програма фестивалю:
1 грудня
11:00 – Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Заключне засідання Всеукраїнської наукової конференції “Культурний менеджмент та менеджмент культури: синергія взаємодії” за участю вчених з Німеччини, Польщі та України
17:00 – МПК “Народний дім”. Урочисте відкриття фестивалю.
Концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк, диригент С.Черняк.
2 грудня
11:00 – Музей історії міста Коломиї. Ювілейний концерт народної артистки України Лідії Шутко (скрипка) та заслуженого діяча мистецтв України Олександра
Козаренка (фортепіано).
17:00 – МПК “Народний дім”. Концерт хорової музики за участю чоловічої капели “Журавлі” (Варшава) з нагоди 100-ліття Мирослава Антоновича, диригент Я. Вуйцік. Вступне слово доктора мистецтвознавства, професора Ю. Ясіновського.
3 грудня
11:00 – Музей історії міста Коломиї Музична вітальня “Емануель Фоєрман – коломиянин світової слави” за участю провідних музикознавців та віолончелістів України.
15:00 – Музична школа №1. “Юні музиканти – незабутньому Маестро”.
Концерт стипендіатів імені А. Кос-Анатольського за участю учнів та випускників дитячої музичної школи №1.
17:00 – МПК “Народний дім”. Урочисте закриття фестивалю.
Концерт віолончельної музики пам’яті Емануеля Фоєрмана.
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