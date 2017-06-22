Церковний дрес-код: чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці чи шортах. ВІДЕО

Церковний дрес-код: чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці чи шортах....

Чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці, шортах? Яким є найкращий “церковний” дрес-код для молодої людини?

Своєю думкою діляться імідж-дизайнер, священик та дружина священика, в той час як молодь намагається вгадати, як краще одягнутися, коли зайдеш до храму.

Творці відео:

Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ

Молодіжний християнський портал “ДивенСвіт”

Живе Телебачення

Сценарій та інтерв’ю: Тарас Бабенчук

Відеооператори: Тарас Галишко, Тарас Бабенчук

Монтаж і графіка: Тарас Галишко

Моделі: Марія Антонів, Іван Чихрій

За підтримки благодійного фонду Реновабіс