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Церковний дрес-код: чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці чи шортах. ВІДЕО

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Чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці, шортах? Яким є найкращий “церковний” дрес-код для молодої людини?

Своєю думкою діляться імідж-дизайнер, священик та дружина священика, в той час як молодь намагається вгадати, як краще одягнутися, коли зайдеш до храму.

Don Yapon

Творці відео:

Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ

Молодіжний християнський портал “ДивенСвіт”

Живе Телебачення
Сценарій та інтерв’ю: Тарас Бабенчук
Відеооператори: Тарас Галишко, Тарас Бабенчук
Монтаж і графіка: Тарас Галишко
Моделі: Марія Антонів, Іван Чихрій

За підтримки благодійного фонду Реновабіс

Джерело: Дивен Світ

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