Церковний дрес-код: чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці чи шортах. ВІДЕО

Чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці, шортах? Яким є найкращий “церковний” дрес-код для молодої людини?
Своєю думкою діляться імідж-дизайнер, священик та дружина священика, в той час як молодь намагається вгадати, як краще одягнутися, коли зайдеш до храму.
Творці відео:
Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ
Молодіжний християнський портал “ДивенСвіт”
Живе Телебачення
Сценарій та інтерв’ю: Тарас Бабенчук
Відеооператори: Тарас Галишко, Тарас Бабенчук
Монтаж і графіка: Тарас Галишко
Моделі: Марія Антонів, Іван Чихрій
За підтримки благодійного фонду Реновабіс
Джерело: Дивен Світ