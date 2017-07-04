Центр громадського здоров’я МОЗ створив інтерактивну карту пляжів, де не можна купатися

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я створив карту на якій позначені нерекомендовані для купання пляжі та рекреаційні зони в Україні, повідомляють на сайті УП.
Наразі міток на карті не багато, але вона буде оновлюватися щотижня.
У МОЗі уточнюють, що наявність позначки означає: якість води в межах цих пляжів не відповідає стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
Станом на 15:00 вівторка, 4 липня, заборонено купатися на:
– пляжі “Чорторий” у Деснянському районі Києва,
– пляжі “Правий берег” у Запоріжжі,
– пляжі Приморського району Маріуполя,
– пляжах “Стрілка” і “Чайка” у Миколаєві,
– пляжі “Райдуга” у Первомайську.
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