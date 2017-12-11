Троє прикарпатських виконавців покинули проект “Голос. Діти-4”

10 грудня, на телеканалі 1+1 пройшли “вокальні нокаути” четвертого сезону вокального проекту “Голос. Діти”.

За результатами ефіру проект покинули Франківський дует “Налиснички” та Олександр Гук з села Збора, що на Калущині.

Нагадаємо, у четвертому сезоні проекту “Голос. Діти-4″ маленькі вокалісти з гурту “Налиснички” вразили суддів і повернули своїм співом усі тренерські крісла.

У півфіналі підопічні MONATIKа Денис Довірак та Святослав Стеф’юк виконали пісню ВВ “Країна мрій”. Хлопці додали драйву своїм виконанням, але не змогли пройти у фінал.

Олександр Гук з села Збора, що на Калущині поборовся за місце у фіналі від команди Наді Дорофєєвої та Позитива із популярного гурту “Время и Стекло”. Він виконав пісню “Still Loving You” Scorpions настільки чуттєво, що його тренер, Надія Дорофеєва заплакала.

Вона повідомила, що на репетиціях він жодного разу так не виступав.

Однак пройти до фіналу Олександру не вдалося і він залишив шоу.