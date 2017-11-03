Троє малих дітей після страшної аварії під Коломиєю залишилися без опіки. ФОТО

Троє малолітніх діточок після того, як їхня мама отримала важкі травми у жахливій ДТП під Коломиєю, залишилися практично без догляду дорослих. 25-річна жінка доставлена до реанімації у результаті аварії, яка трапилася увечері 28 жовтня.

Довідавшись про складні життєві обставини, в яких опинилася сім’я переселенців з Донеччини, поліцейські негайно втрутилися в ситуацію, повідомила у Facebook начальниця молодіжної превенції ГУ Нацполіції в області Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

Поки медики рятували її життя, вдома на маму очікували дві донечки віком 3 і 7 років та 5-річний синочок.

Переляканих дітей, які залишилися без опіки дорослих, поліцейські забрали та тимчасово помістили до районної дитячої лікарні.

Як згодом з’ясували працівники ювенальної превенції Коломийського відділу поліції, жінка з Донбасу з трьома дітьми останнім часом винаймає житло в Коломиї.

Щоправда, будинок, де вони оселилися, далеко не назвеш комфортним – він не пристосований для проживання та нормального розвитку дітей.

Відтак поліцейські прийняли рішення про те, що дітям буде краще, якщо на певний час їх переселять до спеціального закладу.

За два дні сестричок та братика працівник поліції доставив до центру соціальної реабілітації для дітей у Медині Галицького району.

Тут вони перебуватимуть під наглядом вихователів та фахівців-психологів, допоки не одужає їхня мама.

Читайте також: Начальник поліції розповів про стан злочинності на Коломийщині. ВІДЕО