Троє красунь представлятимуть Коломийщину на “Міні-міс Західна Україна”. ВІДЕО

На Коломийщині обирали маленьких красунь. Цей конкурс – фактично відбір для участі в західноукраїнському святі краси “Міні-міс Західна Україна”, який відбудеться у Львові.

Конкурс краси “Принцеса Карпат” організовують вдруге. Школа краси та самовдосконалення “LS MODELS”, повідомляє НТК.

Директор школи Лілія Стойко каже, що конкурс “Принцеса Карпат” – це можливість для діток не лише випробувати свої модельні сили, а й черговий крок до світових подіумів. Навіть такі маленькі дітки вже отримують нагоду взяти участь не лише у всеукраїнських конкурсах, а й міжнародних, – каже Лілія Стойко.

Дівчатка підготували дефіле в образі “Принцеси Карпат”.

Також конкурсантки демонстрували українське ексклюзивне вбрання від дизайнерів. До слова, під час цього виходу, дівчатка презентували свій національний костюм та його автора.

Окрім цього кожна учасниця декламувала вірш.

Готувались дівчатка до свята ретельно, у результаті підготували для усіх неймовірне свято краси та талантів.