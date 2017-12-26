Троє коломийських школярів отримають грошові винагороди від обласної ради

Коломийські школярі Ірина Мизюк та Назарій Огороднік , які отримали перемоги на Всеукраїнських олімпіадах отримають по 6 тис. грн, та Арсен Григорак отримає стипендію у розмірі мінімальної звичайної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

Відповідне розпорядження підписали заступник голови ОДА Марія Савка та голова облради Олександр Сич, пише КУРС.

Зокрема, у розпорядженні йдеться про те, що стипендії та грошові винагороди призначаються учням-переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Для 45 студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації призначені стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Для 35 учнів-випускників загальноосвітніх навчальних закладів виплатиться одноразова грошова винагорода голови облдержадміністрації та голови обласної ради в розмірі 6 тисяч гривень на кожного учня.

Зі списками учнів можна ознайомитись нижче: