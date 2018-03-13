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Тривають громадські слухання “Про перелік платних послуг та цін, що виконуються архівним відділом”. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

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О 16 год у Коломиї розпочалися громадські слухання щодо переліку платних послуг та цін, що виконуються архівним відділом.

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