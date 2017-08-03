Трирічна Софійка з Прикарпаття терміново потребує коштів на лікування

Ще минулого року Софійка Верней була звичайною щасливою дитиною – усміхалася, декламувала віршики, раділа життю. Всього за рік це кардинально змінилося – зараз вона уже восьмий місяць лежить без свідомості. Коли Софійці було півтора року, в неї виявили аномалію судин головного мозку – аневризму, яку потрібно було оперувати.

Після двох операцій у Києві дитині стало гірше – Софійка перестала говорити, ходити, їй було важко навіть сидіти. Хвороба прогресувала, і лікарям довелося зробити ще одну операцію – шунтування. Операція пройшла вдало, але через особливості судинок у Софійки стався інсульт і дитина впала в кому. Стан дитини був надзвичайно важкий – лікарі щодень боролися за її життя, дитина місяцями була в комі. Вона продовжує боротися, пише КУРС.

Прогнози лікарів залишаються невтішними – вони кажуть, що мозок сильно постраждав і ці зміни незворотні. Надію дає польський професор Ян Талар, який пропонує свій метод лікування і запрошує на реабілітацію у жовтні цього року.

Лікування у польській клініці дороговартісне – за 2 місяці доведеться заплатити 12000 доларів. Таких грошей у родини немає. Тому вони просять всіх небайдужих допомогти зібрати кошти і дати Софійці шанс.

Реквізити для допомоги:

рахунок Приватбанку – 5168 7573 2857 7194 (мама – Верней Ілона Василівна)

тел. 0990929848