Три тижні поспіль українці працюватимуть по чотири дні: календар вихідних

Перші подовжені вихідні в Україні почнуться уже 23 грудня і триватимуть три дні.

Про це повідомляють Українські Новини.

Закон про новий державний вихідний на Різдво за григоріанським календарем (25 грудня) набув чинності 30 листопада.

Таким чином, ще до кінця 2017 українців чекає довгий вікенд.

Напередодні Нового року робочий тиждень триватиме всього 4 дні. З суботи, 30 грудня, по понеділок, 1 січня, українці знову відпочиватимуть.

Новорічний робочий тиждень також буде 4-денним і передуватиме Різдву за юліанським календарем, 7 січня, яке святкують православні церкви і УГКЦ.

Вихідні з цієї нагоди триватимуть 6, 7 і 8 січня. Цей вікенд знову перетече в скорочений 4-денний робочий тиждень, який завершиться класичними суботньо-недільними вихідними (16-17 січня).

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