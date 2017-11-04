Тренер з Прикарпаття постраждав у пожежі – потрібна допомога

Легенді прикарпатського футболу потрібна допомога.

Франківський тренер Дирів Ігор Олександрович, намагаючись погасити пожежу, яка раптово виникла в житловому будинку, отримав опіки 1/3 частини тіла, в тому числі рук і ніг, повідомляє ТРК “РАІ”.

Наразі чоловік перебуває в опіковому відділенні Обласної клінічної лікарні і потребує тривалого поетапного лікування та реабілітації.

Рідні та друзі просять небайдужих про допомогу.

Карта Приватбанку: 5168 7427 0841 5686 (Дирів Ігор Олександрович).

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