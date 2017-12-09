Трагічний випадок на Прикарпатті: після розпивання спиртного 17-річного хлопця знайшли мертвим

Вчора на Надвірнянщині зник неповнолітній хлопець. Дополіції з проханням допомогти знайти брата звернулася 18-річна мешканка одного з сіл району.

Про це повідомила у Facebook начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в області Алла Бойчук, передає “Дзеркало Коломиї“.

Дівчина розповіла, що 17-річний хлопець учора надвечір пішов гуляти на вулицю і не повернувся додому. Працівники поліції, з’ясовуючи обставини зникнення юнака, передусім довідалися, що він після 6 години вечора гостював у сусіда-однолітка та його 12-річного брата.

Трохи згодом до них приєдналися ще двоє хлопців віком 16 та 22 роки. Компанія слухала музику, розпиваючи придбані ними напередодні у сільському магазині “Кагор” та енергетичні напої.

“Близько 23 години юнак сказав друзям, що погано себе почуває і вийшов надвір. Найстрашніше те, що свідками цього усього було четверо свідомих дорослих – господарів помешкання, де розважалася захмеліла компанія неповнолітніх. Нікому й на думку не спало, що тривала відсутність нетверезого хлопця, який перед тим скаржився на стан здоров’я, може бути фатальною!”, – написала Алла Бойчук.

Коли вранці друг-одноліток прийшов до сусіда, щоб віддати його залишений увечері телефон, то виявилося, що хлопець додому не повернувся. Не на жарт стривожена сестра зниклого хлопця зателефонувала в поліцію. Варто додати, що батьки хлопця та дівчини померли раніше, і дотепер вони жили з 76-річною бабусею.

“Зниклого юнака, студента івано-франківського ліцею, сьогодні знайшли. Як не прикро, мертвого. У сільському потічку. Наразі встановлюється причина смерті. У будь-якому випадку молоде життя обірвалося у момент, коли йому потрібна була бодай чиясь присутність.

А ще – трагедії, найпевніше, не сталося б, якби неповнолітнім не продали алкоголь. Продавця сільської крамниці, яка продала вино підліткам, притягнуто до адмінвідповідальності”, – підсумувала правоохоронець.