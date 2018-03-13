ТОВ “ПБС” перемогло у тендері на утримання доріг

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області провела аукціон з визначення виконавця послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Мамалига на ділянці км 93+082 – км 206+402.

Про це інформує Галичина.

Найнижчу ціну на аукціоні запропонувало ТОВ “ПБС” (місто Івано-Франківськ) – 116,9 млн. гривень.

Єдиним конкурентом ТОВ “ПБС” допущеним до торгів було ДП “Івано-Франківський облавтодор”.

У результаті при очікуваній вартості закупівлі 119,4 млн. остаточна ціна знизилась лише на 2,5 млн. гривень.

Планується, що роботи завершаться до кінця 2018 року.