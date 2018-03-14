Топ-5 нововведень, які незабаром чекають українців

Уже з 2018 року українцям підняли мінімальну зарплату і підвищили ціну на електроенергію, знизили швидкість руху в населених пунктах до 50 км/год і зробили покупку електромобілів доступніше, ввели біометричний контроль на українському кордоні і зобов’язали громадян сортувати сміття.

Що ще новенького приготувала для українців держава – в матеріалі “Обозревателя”.

Терапевти працюватимуть з пацієнтами за договором

З 1 квітня терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть зобов’язані приймати пацієнтів тільки після підписання меморандуму. Для цих цілей створили спеціальну організацію – Національну службу здоров’я з бюджетом в 8,2 млрд грн.

Відзначається, що кожен лікар зможе підписати меморандуми з 2 тис. пацієнтами. Для педіатрів це – 120 тис. грн/міс. Гроші дістаються лікарні, а не лікарю. Але від кількості пацієнтів залежить і розмір зарплати.

На одного пацієнта буде виділено 370 гривень на рік – виключно на роботу лікаря. За додаткові аналізи або спеціалізовану допомогу вже з 2020 року доведеться платити окремо і за затвердженими тарифами.

При цьому пацієнт може підписати контракт з педіатром або сімейним лікарем не по прописці, а з тим, хто йому більше подобається або йому його порекомендували. Якщо ж пацієнта перестане задовольняти якість роботи лікаря, він може тут же розірвати договір і знайти іншого.

Послуга “електронний рецепт”

В рамках програми “Доступні ліки” Міністерство охорони здоров’я в травні 2018 року планує ввести в дію послугу “електронний рецепт”, яку спочатку запустять в 5 регіонах України. Лікарі будуть виписувати електронні рецепти, які не можна ні втратити, ні підробити.

В першу чергу в електронному вигляді будуть виписувати рецепти на ті ліки, які підлягають відшкодуванню від держави. У програму “Доступні ліки” в цьому році включать препарати від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів і необхідні для здоров’я матері і дитини під час вагітності.

Такі дії допоможуть МОЗ відстежувати кількість виданих безкоштовних, або тих, за яке передбачено часткове відшкодування, препаратів.

Шкільний курс “Природничі науки”

В українських школах такі дисципліни, як біологія, географія, фізика, хімія і економіка об’єднають в курс “Природничі науки” і в якості експерименту почнуть його впроваджувати в навчальні програми 10-х класів з 1 вересня нинішнього року.

Програма розроблена для класів суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного напрямку. Інтегрований курс може читатися лише для учнів, які не планують здавати ЗНО з природничих предметів.

Проект спрямований на те, щоб навіть той випускник, який не спеціалізується на природничих науках, зміг сформувати цілісне уявлення про світ, мав уявлення про широкий спектр наукових ідей астрономії, біології, географії, економіки, фізики та хімії.

Реєстрація SIM-карт

З осені 2018 роки українці зможуть добровільно і абсолютно безкоштовно зареєструвати свої SIM-карти онлайн або в сервісних центрах мобільних операторів. Заяву в електронній формі можна буде подати в особистому кабінеті на сайті оператора або через мобільний додаток.

У заяві потрібно вказати свої дані:

Прізвище ім’я по батькові;

Серія і номер паспорта або індивідуальний номер платника податків;

Номер телефону або IMEI телефону.

Заява також потрібно буде підтвердити через цифровий підпис або BankID.

Інформацію про абонента оператор може розміщувати в телефонних довідниках, базах даних інформаційно-довідкових служб за згодою абонента.

Запуск мобільного зв’язку 4G

Трійка українських мобільних операторів прогнозує запуск технології мобільного зв’язку четвертого покоління (4G) в діапазоні 1800 МГц в липні поточного року.

Серед перших кандидатів на випробування “чудо-технології” – Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. На розгортання мереж у всіх обласних центрах операторам відвели більше чотирьох років.

Головна відмінність 4G від 3G – це на порядок збільшена швидкість передачі даних, тобто швидкість інтернету. Якщо говорити конкретно про швидкості доступу в мережу, то у 3G максимально можлива швидкість на сьогодні в Україні до 42 Мбіт/сек. У технології 4G можна говорити про теоретичні 100 Мбіт/сек для мобільних пристроїв.

Для 4G необхідні найновіші телефони, з чим у багатьох українців виникнуть проблеми. За оцінками експертів, зараз таких в Україні не більше 20%. Крім того, всім бажаючим потрібно буде поміняти SIM-карти.

“Сімки” обіцяють міняти безкоштовно в будь-якому центрі обслуговування, що знаходиться поблизу.