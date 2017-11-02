Тамара Базюк спростувала інформацію про спадщину. ВІДЕО

Не все, що пишуть в Інтернеті – правда.

Зокрема, зустрічаємо повідомлення, що з 1 листопада в Україні неможливо буде вступити в спадщину або скласти договір дарування і єдиним виходом буде тільки купівля рухомого чи нерухомого майна.

А після смерті родича воно взагалі відійде у руки держави.

Цю інформацію активно поширюють і коментують. Люди в паніці.

За підтвердженням або ж спростуванням ми звернулися до фахівців.

Детальніше – у сюжеті НТК.

Як повідомлялося, від сьогодні розпочинається виплата монетизованих субсидій.