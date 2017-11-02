Тамара Базюк спростувала інформацію про спадщину. ВІДЕО

Не все, що пишуть в Інтернеті – правда.
Зокрема, зустрічаємо повідомлення, що з 1 листопада в Україні неможливо буде вступити в спадщину або скласти договір дарування і єдиним виходом буде тільки купівля рухомого чи нерухомого майна.
А після смерті родича воно взагалі відійде у руки держави.
Цю інформацію активно поширюють і коментують. Люди в паніці.
За підтвердженням або ж спростуванням ми звернулися до фахівців.
Детальніше – у сюжеті НТК.
Як повідомлялося, від сьогодні розпочинається виплата монетизованих субсидій.