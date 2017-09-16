“Такого впливу на депутатів та виконком як має Слюзар не мав жоден міський голова”, – Гнатюк. ФОТО+ВІДЕО

Ярослав Гнатюк – про концентрацію влади в руках міського голови, недостатню компетенцію депутатського корпусу та “одобрямс” від виконкому.

Минулого тижня на сайті “Дзеркала Коломиї” читачам запропонували взяти участь в опитуванні щодо оцінки роботи депутатів Коломийської міської ради.

Однак часто оцінка – річ дуже суб’єктивна. Тому ми вирішили поспілкуватися з тим, хто може дати оцінку роботі влади на основі об’єктивних критеріїв.

Для розмови запросили Ярослава Гнатюка, громадського діяча, кандидата економічних наук, учасника багатьох програм моніторингу роботи органів місцевого самоврядування.

Про інтерв’ю домовляємось через Facebook. Ярослав одразу погоджується і пропонує зустрітися там, де можна випити доброї кави. Після коротенького обговорення сфери гастрономічних послуг Коломиї обираємо “Шоколадницю”. Тут і зустрічаємось. Для інтерв’ю вибираємо м’які дивани на терасі – тут і музики не чути, і людей менше.

Поки оператор доводить до робочого стану фото- та відеотехніку, вибираємо що замовити. Ярослав, хоча для зустрічі пропонував місце з доброю кавою, замовляє імбирний чай, я замовляю американо, фотограф – еспресо.

Під рясний ранковий дощ і розпочинаємо розмову. Жартуємо, що українці, яка б не була влада, завжди її критикують. Та після жартів переходимо до серйозного питання про те, за якими об’єктивним критеріями можна оцінити роботу органів місцевого самоврядування.

Такого впливу на депутатський корпус та виконком, як має Ігор Слюзар, не мав жоден міський голова.

– Владу критикують і владою незадоволені не тільки в Україні – на неї скаржаться і на Заході, – відповідає Ярослав. – Просто в країнах “старої” демократії на місцях набагато більше повноважень, вони чітко розподілені між конкретними посадовцями та виконавцями. Мешканці міст чи комун достатньо активні у відстоюванні власних інтересів, знають до кого можна звернутись і яким чином впливати для досягнення результату, розуміють з кого спитати, роблять відповідні висновки та дають відповідну оцінку при наступних виборах. Тобто активність самих громад в процесі моніторингу та «тиску» на місцеві органи влади – надзвичайно важлива складова у досягненні позитивних зрушень на користь самої ж громади. В Україні процес децентралізації та реформи місцевого самоврядування триває, тому незадоволення населення – річ зрозуміла, і ця тенденція спостерігатиметься в наших реаліях тривалий час.

Що стосується оцінювання роботи місцевої влади – то це в першу чергу сукупний результат діяльності міського голови, виконавчого комітету та депутатського корпусу. Впроваджено об’єктивні інструментарії, які тривалий час використовуються на практиці в Україні, застосовані зрозумілі і прикладні критерії та індикатори оцінювання якості ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. Саме на підставі результатів таких досліджень можливо робити об’єктивні та підтверджені фактажем висновки.

На моє бачення, міський голова – це фактично «обличчя» міста, по суті його обов’язки – це функції управлінця з господарки. Він повинен координувати діяльність різних органів влади, знаходити баланс між депутатським корпусом та виконавчими підрозділами. Проте в наших реаліях міські голови витрачають значну частину продуктивної енергії на розв’язання проблем, пов’язаних з політичною складовою. Важливими критеріями оцінки якості роботи будь-якого міського голови є, безперечно, довіра громади, особиста компетентність та професійність команди, доброчесність та відкритість перед громадою, ефективність управління власністю громади, успішність соціально-економічного розвитку міста, звітність перед громадою.

Якщо ці критерії екстраполювати на коломийське підґрунтя, то Ігор Слюзар за діючої каденції виріс як локальний політик, я би сказав політично “помудрішав”. Напевно, вперше в Коломиї міський голова має підконтрольну йому більшість – інколи ситуативну, проте загалом достатню, щоб отримувати необхідні рішення. Плюсом роботи діючого міського голови є те, що він почав приділяти увагу донорській технічній допомозі, міжнародним інфраструктурним проектам, чого в попередній каденції не прослідковувалось. Не було розуміння важливості використання таких інструментів та які можливості та переваги додатково може отримати громада. Ситуація поступово змінюється, і необхідно позитивно оцінити два успішні великі інвестиційні проекти, які знаходяться на етапі реалізації в Коломиї. Величезним плюсом для громади буде відкриття багатофункціонального спортивного комплексу. Адже в кулуарах поширювалася інформація, що даний соціальний інфраструктурний проект планували реалізовувати в Чернівцях. Це, звичайно, не одноосібна заслуга міського голови, оскільки зусиль доклали певна кількість людей, яким не байдужа доля міста, проте без активного сприяння мера цього могло б і не бути.

Для міст з населенням до 100 тис. осіб змальовуються доволі райдужні перспективи, однак цього відверто недостатньо і є куди рухатися, щоб бути конкурентними з населеними пунктами з аналогічними соціально-економічними та урбаністичними показниками. На сьогодні найбільшим платником відрахувань у міський бюджет є 10 окрема гірсько-штурмова бригада, яка з економічної точки зору не створює жодної додаткової вартості і приносить прибуток для міста виключно через перерозподіл бюджетних коштів. Проте, я впевнений, що розташування військової частини саме в нашому місті в майбутньому забезпечить додаткові вливання бюджетних коштів.

В апараті міського голови є ще одна важлива посада – це секретар міської ради. В ідеалі він повинен бути миротворчою силою між депутатським корпусом, між фракціями, між політичними партіями, між окремими депутатами і міським головою. Власне секретар має згладжувати гострі кути. Такої роботи у секретаря міської ради на даному етапі я не прослідковую.

Викликів і роботи достатньо, тому я можу побажати міському голові тільки дві речі – управлінської мудрості та політичної далекоглядності.

– Каденція триває третій рік, а окремі депутати досі не розуміють, чим вони мають займатися…

– Якщо говорити за депутатів міської ради, то їхню роботу потрібно оцінювати за такими показниками, як рівень довіри мешканців, відкритість та прозорість у прийнятті рішень, якість прийнятих або запропонованих проектів рішень, кількість відвіданих сесій та активність під час перебування, кількість зроблених та, що важливо, вирішених депутатських запитів, кількість проведених зустрічей з виборцями та вирішених питань, відсоток виконання передвиборчих обіцянок та обов’язково самовдосконалення шляхом підвищення професійної компетентності через участь у семінарах, тренінгах, конференціях з тематики місцевого самоврядування. Слава Богу, можливостей та профільних навчальних організацій для вдосконалення достатньо.

Спостерігаючи за роботою діючого депутатського корпусу та порівнюючи з попередніми скликаннями, прослідковується певний негативний контраст. Цієї каденції, на мою, можливо, суб’єктивну думку, до депутатської зали потрапила певна кількість абсолютно випадкових людей без будь-якого управлінського досвіду і досить низьким освітнім рівнем. Особливо відчутно, коли спостерігаєш під час сесій за публічними виступами або ж зверненнями. Я жодним чином не узагальнюю, оскільки в сесійній залі достатньо кваліфікованих представників інтересів громадян, яких я поважаю, проте є «екземпляри» з досить низьким рівнем ведення дискусії. Третій рік триває каденція, однак деякі досі не розуміють, чим вони повинні займатися, які в них функціональні обов’язки і яким чином вони можуть представляти інтереси громади. Роблю такі висновки, адже сам був депутатом саме цієї міської ради, періодично відвідую засідання сесій та моніторю роботу депутатів. Тут виникає певна загроза: адже чим нижчий рівень компетенції депутата, тим легше його контролювати і ним маніпулювати. Також необхідно не забувати про політичну складову у прийнятті рішень. Завжди знайдуться люди, які будуть цим користуватися.

Проте, я переконаний, що це не провина людей та й самих претендентів на місце в сесійній залі за таку ситуацію, оскільки останні місцеві вибори відбувалися за умов абсолютно «нежиттєздатної» виборчої системи на місцевому рівні, яку необхідно однозначно змінювати. В результаті в окремих округах інтереси мешканців представляють декілька депутатів, які частково конкурують між собою, а в окремих частинах міста не має жодного представника, який би відстоював інтереси мешканців. Все-таки величезною проблемою для країни є той факт, що під кожні наступні місцеві вибори змінюється виборче законодавство, а відповідно, й правила гри. Наприклад, побутувала інформація, що у Коломиї виборчі округи підлаштовувались під конкретних людей.

Позитивом у роботі депутатів назву те, що деякі з них регулярно самовдосконалюються, звітують перед виборцями, вирішують певні господарські питання не тільки за рахунок міської казни. Найкращим показником діяльності будь-якого депутата незалежно від політичної приналежності, мабуть, будуть відгуки самих мешканців округу, на якому обирали депутата. Підсумовуючи, я маю глибоке переконання, що будь-які депутати є віддзеркаленням і самої громади, яка їх обирала. Тому обов’язково ходіть на вибори.

– Виконком приймає все всюди і завжди…

– Виконком – це монументальний консервативний орган, який оновлюється кожної каденції відсотків на 20. Незалежних і аполітичних представників громадськості та активістів ви там не побачите. Формування відбувається за політичною квотою. З каденції в каденцію переходять одні і ті ж люди, які завжди лояльні до будь-якого діючого міського голови. Дехто з них, звичайно, лобіює свої інтереси, а за це завжди готовий на компроміс або лояльність щодо рішень, які пропонують окремі групи. Виконком працює, як годинниковий механізм – приймається практично все і завжди; максимально швидко і мінімально обговорюючи. Це викликає певний подив і посмішку, але абсолютно зрозуміло, чому так. Індикаторами діяльності виконавчого комітету завжди були показники ефективності виконання цільових програм та звітність за результатами, оперативність опрацювання звернень всіх рівнів та їхнє оприлюднення, ефективність виконання власних та делегованих повноважень, підвищення рівня компетентності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, відкритість та дотримання норм законодавства при конкурсному відборі посадовців. Працюють досить оперативно та професійно.

А от абсолютно дикою подією для мене був випадок з Володимиром Паком, якого виключили зі складу виконкому. До нього можна по-різному ставитися, він часто непослідовний в своїх діях, не завжди оперує зрозумілою риторикою, проте виключати його з органу влади було неприпустимо. Я звернувся до своїх друзів, які професійно займаються моніторингом роботи органів місцевого самоврядування, і запитав, чи були схожі випадки в інших містах. Декілька людей мені відповіли, що тільки у випадку, коли людина померла, змінювала громадянство або отримувала тюремне ув’язнення. Так що, думаю, даний прецедент потрапить в майбутньому до підручників з політології в негативному контексті.

Як на мене, цей вчинок нелогічний і недалекоглядний. Зачепили самодостатність однієї людини. Виглядає як помста. Також неприємно і те, що дружно і під оплески більшість проголосувала за рішення про виключення. Це ознака слабкості – якщо у вас тільки такі методи конкуренції з опонентами, ви політично слабкі. Політика – це мистецтво домовлятися і ніколи не ігнорувати думку меншості. Є хороший суддя, і він розставить все на свої місця. І його ім’я – час.

– На фоні Калуша чи Мукачевого ще декілька років тому Коломия виглядала сумно, тепер справи покращилися.

– Пригадую, як у 2014 році моніторили та порівнювали соціально-економічні показники дев’яти міст Західної України з населенням від 50 до 100 тис. осіб за такими показниками, як ВВП на 1 мешканця, інвестиції на душу населення, відсоток приросту виробництва, доступ до медицини, досту до освіти, рівень міграції та еміграції, вартість житла, вартість води тощо. На фоні таких міст, як Стрий, Калуш, Дрогобич, Мукачево, Коломия відчутно уступала за більшістю показників, було трохи сумно за рідне місто. Але згадайте про події, які відбувались 2014 року, розглядались дуже сумні сценарії подій. Проте через три роки на основі проведеного моніторингу за результатами 2016 року справи у місті поліпшились, ми дещо піднялися у рейтингах відкритості, інвестиційної привабливості, промислового потенціалу. Проте в нас досі низька зарплата, в нас досить високий рівень міграції, просто космічний рівень цін на нерухомість, недостатня кількість робочих місць, невисока туристична привабливість і відсутність будь-яких механізмів стимулювання створення нових робочих місць для молоді, яка банально втікає з країни. Ці виклики стосуються кожного з нас, і тільки спільною щоденною працею влади, громадянського суспільства та самих мешканців нам вдасться створити комфортне майбутнє для нащадків в цьому місті, та й у цій країні.

Текст: Віктор ФІТЬО

Фото і відео: Андрій КАНЯ