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Субота 10.03 2018
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Додому Теги Марія Павлюк

Тег: Марія Павлюк

Переможниця шоу “Модель XL” Марія Павлюк запросила прикарпатців на відкриту зустріч

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Модель Марія Павлюк розповідала коломиянкам про гармонію тіла та душі. ВІДЕО

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Переможниця шоу “Модель XL” Марія Павлюк з Прикарпаття стала обличчям колекції...

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Переможниця “Модель XL” з Прикарпаття знялася в новорічній фотосесії з донькою....

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Як зустрічали на Прикарпатті переможницю проекту “Модель XL”. ВІДЕО

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Переможниця Модель XL з Прикарпаття прикрасила обкладинку світового глянцю. ФОТО

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Переможниця проекту “Модель XL” Марія Павлюк з Франківщини розповіла про родину...

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У проекті “Модель XL” перемогла прикарпатка Марія Павлюк. ФОТО+ВІДЕО

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Модель XL з Прикарпаття пройшла у фінал проекту. ФОТО+ВІДЕО

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22-річна модель з Прикарпаття увійшла до п’ятірки найкращих учасниць шоу “Модель...

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