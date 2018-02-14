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Коломия
Субота 10.03 2018
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Тег: Дані міст

У Коломиї найнижчі зарплати серед великих міст Івано-Франківщини. ІНФОГРАФІКА

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Коломия працює над оприлюдненням відкритих даних для електронних сервісів, які полегшать...

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Коломияни отримають доступ до міських даних – міський голова підписав меморандум....

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У ратуші обговорювали практичні результати меморандуму про співпрацю з ініціативою “Дані...

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4 серпня Коломия підпише двосторонній меморандум про співпрацю з ініціативою “Дані...

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Коломия з 55 українських міст пройшла відбірковий етап конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК

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