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Субота 10.03 2018
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Додому Теги 10 ОГШБ

Тег: 10 ОГШБ

Порошенко посмертно нагородив орденом “За мужність” загиблу медсестру 10 бригади

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У зоні АТО загинула медсестра 10 бригади, що дислокується в Коломиї....

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10 бригада, яка нині перебуває на передовій, зворушливо привітала українців зі...

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Боєць 10-ї бригади помер при виконанні

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Бійцям 10 бригади, що дислокується в Коломиї, вручили відзнаки від Міноборони....

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10 гірсько-штурмова бригада, що дислокується у Коломиї, отримала доброчинну допомогу на...

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Майже 7 сотень військовослужбовців з Прикарпаття підуть служити за контрактом

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Київські артисти завітали з концертом до військових 10-ої бригади у Коломиї....

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Люди, пси та залізяки: Тарас Хлібович знімає коломийську гірсько-штурмову бригаду

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Микола Бежук — громадянин і патріот

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