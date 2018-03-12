Святослав Лукинич з Коломиї презентував нову пісню у програмі “Караоке на майдані”

Співак Святослав LOOKINICH з Коломиї презентував свою пісню “Сенсація” у програмі “Караоке на майдані”.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише Дзеркало Коломиї.

“Сьогодні на телеканалі СТБ відбулась народна прем’єра пісні “Сенсація” в рубриці “Новий хіт” програми “Караоке на майдані”. Дякую за тепло, яке я відчував. Ви – панацея від усього”, – підписав відео Святослав.

Допис, поширений #LOOKINICH (@lookinich) 11 Бер 2018 р. о 4:48 PDT

Нагадаємо, нещодавно співак презентував кліп на пісню “Панацея”.

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