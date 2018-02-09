Свято аваціації, яке мало відбутися 10 лютого в Коломиї, перенесли через негоду

У суботу, 10 лютого, в Коломиї мало відбутися Свято авіації. У зв’язку з погодними умовами його перенесли на суботу, 17 лютого. Початок об 11 год., інформує НТК.

Організатори запрошують коломиян та гостей міста на початок нового льотного року.

У програмі: показові польоти професіоналів, катання на літаках та мотодельтапланах, стрибки з парашутом, освячення каплиці Святого Іллі.

Працюватиме виїзна торгівля.

Також того дня можна буде придбати подарункові сертифікати на прогулянку літаком.

Місце проведення – Коломийський міський аеродром, що на вулиці Аеропортній, за переїздом.

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