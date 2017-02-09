Священик московського патріархату помер у сауні з дівчатами. ВІДЕО

Клірика Київської єпархії УПЦ МП 26-річного протоієрея Йоанна Корнуту було знайдено мертвим в одному із закладів для відпочинку в Броварах під Києвом.

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання “ПравдаТут”.

Смерть спіткала священика в сауні з дівчатами легкої поведінки, які до того ж його пограбували, йдеться у відеосюжеті.

Тіло отця Йоанна Корнути знайшли співробітники сауни і повідомили про подію правоохоронні органи.

Як з’ясувалося, “особи, які мали зовнішність дівчат легкої поведінки”, пішли в сауну разом з отцем Йоанном, де провели з ним час, а потім покинули заклад, залишивши мертвого священика без його особистих цінних речей.

Зокрема, у протоієрея зник мобільний телефон. Також з тіла священика зник дорогий ланцюжок, який зафіксували камери відеоспостереження, коли отець Йоанн з повіями входив у сауну. Під час обшуку тіла було знайдено посвідчення водія на ім’я Корнути Івана Івановича, уродженця Закарпатської області.

Експертиза встановила, що смерть священнослужителя була природною. У протоієрея під час суботнього відпочинку в сауні раптово зупинилося серце через відірваний тромб.

Протоієрей Йоанн Корнута служив у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва секретарем намісника обителі єпископа Фастівського Даміана (Давидова), вікарія Київської митрополії УПЦ (МП). Монастир є місцем зустрічей київського відділу Російського імператорського союзу-ордену (єпископ Даміан відомий як духовний наставник київських монархістів-легітимістів, які виступають на підтримку династії Романових).

